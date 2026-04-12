Желтый уровень опасности на Пасху: срочное предупреждение синоптиков для киевлян
В ближайшее время и в течение первой половины дня Пасхи Киев и область окутают густой туман.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и города Киева в первой половине дня, на Пасху.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области в ближайшее время 12 апреля с сохранением в первую половину дня туман, видимость 200-500 м», — говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
