Жара до +34 и угроза пожаров: какая погода ожидается в Киеве и Киевской области 30 июня

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Associated Press

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Последний день июня в Киеве и области будет жарким, температура достигнет +34 градусов тепла, однако метеорологи предупреждают жителей региона о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 30 июня в Киеве будет без осадков и жарко. Дневная температура воздуха поднимется до +34 градусов.

В Киевской области 30 июня будет небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют.

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Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +29 до +34 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла, днем температура воздуха будет колебаться от +31 до +33 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают об опасности в Киевской области 30 июня. В области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

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По данным метеопортала Sinoptik, 30 июня в Киеве ожидается ясная погода. Осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +23 градусов тепла ночью до +32 градусов тепла днём.

Погода в Киеве 30 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 30 июня.

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