Засыпало вход в укрытие: в Киеве после атаки РФ люди оказались заблокированы в школе
В Шевченковском районе Киева после российской атаки вход в укрытие одной из школ, где находились люди, предварительно засыпало обломками.
В Шевченковском районе Киева во время российской атаки произошло попадание вблизи одной из школ . В укрытии на момент удара находились люди, а вход в хранилище, по предварительной информации, засыпало обломками.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
По словам Кличко, на место происшествия уже направляются экстренные службы. Пока информация о количестве людей в укрытии и их состоянии уточняется.
В столице продолжается воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников и ракет. Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою опасности.
