Засыпало вход в укрытие: в Киеве после атаки РФ люди оказались заблокированы в школе

В Шевченковском районе Киева во время российской атаки произошло попадание вблизи одной из школ . В укрытии на момент удара находились люди, а вход в хранилище, по предварительной информации, засыпало обломками.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По словам Кличко, на место происшествия уже направляются экстренные службы. Пока информация о количестве людей в укрытии и их состоянии уточняется.

В столице продолжается воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников и ракет. Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою опасности.

