Застрял в кризисе в 100 м от берега: в Киеве чуть не утонул мужчина (фото, видео)
В Киеве на Днепре возле парка «Наталка» мужчина провалился под лед во время катания на кайтсерфинге. Спасатели ГСЧС оперативно вытащили его из воды.
В Киеве, в Оболонском районе, мужчина сорвался на льду Днепра и провалился в воду.
Об этом сообщили в ГСЧС столицы.
Пострадавшего спасли спасатели и передали медикам.
Днем 25 января в столичные спасатели получили сообщение о происшествии на Днепре вблизи парка «Наталка».
По предварительным данным, мужчина во время катания на скайсерфинге не удержал равновесие, упал на лед и проломил его.
Пострадавшего обнаружили в проломе льда примерно в 100 метрах от берега. Из-за сложных погодных условий и опасной толщи льда специалисты ГСЧС применили специальное спасательное снаряжение, чтобы добраться до мужчины и вытащить его из ледяной воды.
После спасения пострадавшего передали бригаде экстренной медицинской помощи для дальнейшего осмотра и предоставления необходимой помощи.
Спасатели отмечают, что лед на водоемах остается неустойчивым, а выход на него представляет серьезную угрозу для жизни. Граждан призывают воздерживаться от зимних развлечений на воде и соблюдать правила безопасности.
Напомним, ранее вблизи границы с Румынией пограничники спасли мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу, но провалился под лед. Ему не удалось добраться на противоположный берег реки Прут и он сам позвонил в полицию.