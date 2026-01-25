ТСН в социальных сетях

Киев
252
1 мин

Застрял в кризисе в 100 м от берега: в Киеве чуть не утонул мужчина (фото, видео)

В Киеве на Днепре возле парка «Наталка» мужчина провалился под лед во время катания на кайтсерфинге. Спасатели ГСЧС оперативно вытащили его из воды.

Вера Хмельницкая
В Киеве, в Оболонском районе, мужчина сорвался на льду Днепра и провалился в воду.

Об этом сообщили в ГСЧС столицы.

Пострадавшего спасли спасатели и передали медикам.

Днем 25 января в столичные спасатели получили сообщение о происшествии на Днепре вблизи парка «Наталка».

По предварительным данным, мужчина во время катания на скайсерфинге не удержал равновесие, упал на лед и проломил его.

Пострадавшего обнаружили в проломе льда примерно в 100 метрах от берега. Из-за сложных погодных условий и опасной толщи льда специалисты ГСЧС применили специальное спасательное снаряжение, чтобы добраться до мужчины и вытащить его из ледяной воды.

После спасения пострадавшего передали бригаде экстренной медицинской помощи для дальнейшего осмотра и предоставления необходимой помощи.

Спасатели отмечают, что лед на водоемах остается неустойчивым, а выход на него представляет серьезную угрозу для жизни. Граждан призывают воздерживаться от зимних развлечений на воде и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее вблизи границы с Румынией пограничники спасли мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу, но провалился под лед. Ему не удалось добраться на противоположный берег реки Прут и он сам позвонил в полицию.

