Защитник "Азовстали" три года был в плену с пулей в сердце: как его спасли (видео)
Ранения военный получил во время обороны «Азовстали» в Мариуполе. Несмотря на смертельную угрозу, пуля чудом не повредила жизненно важные структуры.
Три года с пулей в сердце! То, что могло стать приговором, стало историей о несокрушимости, выживании и медицинском чуде. Кардиохирурги Института сердца в Киеве успешно прооперировали защитника «Азовстали», который провел в плену более трех лет.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор учреждения Борис Тодуров.
«Три года в плену с шаром в сердце. Люди — титаны. Непобедимы!!!», — написал Тодуров.
В Киеве кардиохирурги Института сердца провели уникальную операцию бойцу «Азовстали», из сердца которого получили шар. Защитник провел с ней больше трех лет — все время в русском плену.
По словам директора Института сердца Бориса Тодурова, два месяца назад мужчину обменяли и госпитализировали в Институт. Ранения он получил во время обороны «Азовстали» в Мариуполе. Несмотря на смертельную угрозу, пуля чудом не повредила жизненно важные структуры.
«К счастью, пуля ничего не повредила. Сейчас мы ее удалили. Повезло парню. Думаю, что проживет долгую и счастливую жизнь», — сказал Тодуров по завершении операции.
