Защищены ли киевские ТЭЦ от дроновых атак: в КГГА опровергли слухи о "голых" трансформаторах

ТЭЦ / © Associated Press

В Киевской городской госадминистрации прокомментировали слухи о незащищенности столичных ТЭЦ от атак после того, как одна из электростанций получила повреждения в результате обстрела 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Столичная власть утверждает: слухи о незащищенности ТЭЦ — неправдивы и являются не более чем «политической манипуляцией» со стороны распространяющих их лиц.

«В медиапространстве распространяется заявление одного из „экспертов“ о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности», — сообщили в КГГА.

Согласно дальнейшим утверждениям столичных властей, у ТЭЦ Киева есть необходимая защита первого этапа согласно требованиям Генштаба, впрочем, более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности.

В КГГА добавили, что все необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий вражеской атаки 10 октября. Энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей, работа продолжается.

Что предшествовало

Отметим, СМИ распространили заявление нардепа и эксминистра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко о повреждениях на одной из киевских ТЭЦ, пострадавшей в результате вражеских обстрелов 10 октября.

Кучеренко в своем Facebook написал, что трансформаторные блоки ТЭЦ были незащищены и добавил, что ответственность за это лежит на КГГА и Киевском горсовете.

Коварный ночной удар РФ

Напомним, в ночь на 10 октября агрессорка Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Также ночью российская армия осуществляла массированную атаку на Киев и область. Жители столицы сообщали, что на левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть также проблемы с водоснабжением. В городе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов.

В области введены экстренные отключения электроэнергии.