В Софии Киевской открыли старинные стенописи / © twitter.com/JSaryuszWolski

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23 ноября в стенах киевского Софийского собора открыли отреставрированные стенописи 17–18 веков. Реставрацию удалось выполнить благодаря гранту ЮНЕСКО. Теперь увидеть эти стенописи могут все желающие.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

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В Софийском соборе впервые показали отреставрированные стенописи XVII–XVIII веков

Впервые за более чем полвека гости храма имеют возможность осмотреть очищенные от старых слоев краски монументальные сюжеты XVII–XVIII веков — «Жены-мироносицы у Гроба Господня», «Апостолы Петр и Иоанн возле Гроба Господня» и «Воскресение Господне».

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Кроме этого, людям показали фрагмент посвященной надписи времен Могилянского возрождения Софии Киевской, в которой фигурирует 1011 год как время закладки собора.

На открытии присутствовали первый заместитель Министра культуры Украины Иван Вербицкий, начальница представительства ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески, глава заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, дипломаты, а также представители общественного сектора и благотворительных фондов.

«Сегодня Украина одновременно защищает памятники, которые получают физические повреждения, и восстанавливает свое культурное наследие. Работа, которую проводят в Софии Киевской, очень ценна. Это восстановление украинской истории и культуры, которые долгое время пытались скрыть. Имперская политика с одной стороны физически уничтожает, с другой — скрывает доказательства того, что украинская культура существовала здесь веками и имеет богатое наследие, ценное всему миру», — заявил Иван Вербицкий.

Начальница заповедника поделилась, что большой массив художественного достояния святыни при советской власти скрыли под слоями краски.

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Фото: Национальный заповедник «София Киевская»

Фото: Национальный заповедник «София Киевская»

Фото: Национальный заповедник «София Киевская»

Фото: Национальный заповедник «София Киевская»

«Сегодня у нас праздник, к которому мы шли достаточно долгое время. Если бы вы пришли в собор в 2006–2008 годах, то не увидели бы того художественного наследия, которое нам удалось открыть за эти годы. Живопись XVII, XVIII и XIX веков в советское время была полностью затонирована. Все, что касалось украинской истории, искусства и украинских живописцев, спрятали под серыми красками», — рассказала Неля Куковальская.

Начальница Представительства ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески напомнила, что еще в 1990 году Софийский собор стал первым украинским объектом, внесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако в 2023 году святыню включили в список памятников, которым грозит опасность.

В Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры

Напомним, Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» по случаю Дня Крещения Украины-Руси и Дня Украинской Государственности открыл Дальние (Феодосиевы) пещеры.

Церемония началась с торжественного молебна за Украину под руководством Митрополита Эпифании и освящения памятного знака гетману Ивану Мазепе на Соборной площади.

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Дальние пещеры длиной 293 метра вместе с Ближними пещерами образуют самый древний подземный комплекс, с которого в середине XI века началась история монастыря. В них покоятся мощи 51 святого, а также сохранились древние подземные храмы, келья преподобного Феодосия и Варяжские пещеры.

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