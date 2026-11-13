Зарабатывал на отчаянии матерей и семей пропавших бойцов: в Киеве разоблачили скандального «мага Велиара»

Маг Велиар / © Полиция Киева

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ВКиеве правоохранители сообщили о подозрении известному в соцсетях «магу Велиару». По данным следствия, мужчина обещал матери семилетнего мальчика исцелить ребенка с помощью платных консультаций и дистанционных «магических» обрядов. За свои услуги он получил 60 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Маг Велиар выманил 60 тысяч гривен у матери больного ребенка: как работала схема

По информации Дарницкого управления полиции и киберполиции, мужчина создал ряд страниц в социальных сетях и мессенджерах, где активно рекламировал платные магические услуги. В частности, он обещал клиентам исцеление от тяжелых болезней и проведение индивидуальных ритуалов.

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В мае 2025 года на объявление о «чудодейственном исцелении» отозвалась жительница Харьковской области. Ее семилетний сын имеет тяжелый диагноз и расстройства поведения, которые, по данным следствия, не лечатся магией, а «требуют длительной коррекционной поддержки специалистов». Впрочем, в переписке псевдомаг убедил мать, что ребенку помогут именно платные консультации и специальные дистанционные обряды.

© Полиция Киева

«Злоупотребляя доверием и уязвимым состоянием женщины, подозреваемый получил от нее 60 тысяч гривен», — сообщили в Национальной полиции.

Однако обещанное улучшение состояния мальчика так и не произошло. Как отметили в прокуратуре, проведенные псевдоцелителем обряды «не имели никакого лечебного эффекта, кроме незаконного обогащения так называемого мага».

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

Кто такой маг Велиар и за что ему грозит до 8 лет заключения

Правоохранители установили, что фигурант — 27-летний житель Киева, который получил известность благодаря участию в телевизионных шоу и позиционировал себя как маг. В медиа мужчину знают под псевдонимом Велиар. Некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, называют его Богданом Орищенко.

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По информации народной депутатки Ольги Василевской-Смаглюк, мужчина также предлагал магическую защиту от баллистики за 9 500 гривен. Кроме того, он фигурировал в заявлении к правоохранителям о платных оккультных услугах, в том числе поиске пропавших без вести военных.

«Особенно цинично выглядит заработок на отчаянии семей, которые не знают, что случилось с их близкими на войне», — отметила народная депутат.

В полиции сообщили, что мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Дарницкого управления полиции совместно с киберполицией при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры.

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Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о еще одной мошеннической схеме. На Львовщине таксист обманул пассажира, который ехал из Сум во Львов. Мужчины договорились о поездке за 40 тысяч гривен, однако водитель получил доступ к банковской карте клиента и, по данным следствия, дополнительно перечислил и снял с нее еще 100 тысяч гривен. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч гривен.

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