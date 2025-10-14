Запас воды, продукты, теплые вещи: Кличко призвал киевлян готовиться к тяжелой зиме

Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное / © Associated Press

Эта зима может быть очень тяжелой для Киева, поэтому жителям столицы следует готовиться к возможным осложнениям и подготовить запас воды, теплой одежды и продовольствия.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает «24 канал».

«Я хотел бы обратиться к каждому из киевлян, также просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Готовы это означает запас воды, запас пищевых продуктов долговременного хранения, теплые вещи на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе», — сказал он.

Мэр заверил, что столичные власти делают все необходимое, чтобы избежать блекаута в Киеве.

Напомним, что 10 октября после атаки РФ в части Киева возник блекаут и проблемы с водоснабжением. Тогда Виталий Кличко уже призвал жителей столицы запасаться водой, продуктами, зарядить гаджеты и подготовить теплые вещи.

Сегодня вечером, 14 октября, в трех районах Киева снова исчез свет.