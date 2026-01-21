- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
Заместитель главы киевской РГА "списывал" уклонистов: сколько брал за "услуги"
Киевский чиновник «трудоустраивал» уклонистов в ВСУ, а затем списывал их с воинского учета.
В Киеве разоблачили первого заместителя главы одной из райгосадминистраций столицы на «схемах для уклонистов».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Был задержан первый заместитель председателя одной из райгосадминистраций столицы, причастный к сделке. Чиновник подделывал документы, чтобы фиктивно «зачислить» клиентов в воинские части ВСУ. В дальнейшем злоумышленник организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам.
Стоимость такой услуги составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с клиента.
Для организации сделки фигурант использовал собственные связи в районном ТЦК, а для подготовки фальшивок привлек сообщника.
Правоохранители задокументировали сделку и задержали чиновника и его приспешника. В ходе обысков у задержанных обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.
Ранее в Одессе военные ТЦК силой вытащили водителя и повредили авто.