Заместитель главы киевской РГА "списывал" уклонистов: сколько брал за "услуги"

СБУ ликвидировала коррупционную схему в одной из РГА Киева / © СБУ

В Киеве разоблачили первого заместителя главы одной из райгосадминистраций столицы на «схемах для уклонистов».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Был задержан первый заместитель председателя одной из райгосадминистраций столицы, причастный к сделке. Чиновник подделывал документы, чтобы фиктивно «зачислить» клиентов в воинские части ВСУ. В дальнейшем злоумышленник организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам.

Стоимость такой услуги составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с клиента.

Для организации сделки фигурант использовал собственные связи в районном ТЦК, а для подготовки фальшивок привлек сообщника.

Правоохранители задокументировали сделку и задержали чиновника и его приспешника. В ходе обысков у задержанных обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

