Владимир Прокопив

Реклама

Заместителю главы Киевской городской государственной администрации по самоуправляющимся полномочиям Владимиру Прокопиву объявили подозрение.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Подозрение Прокопиву объявили Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Пока неизвестно, по какой статье было объявлено подозрение. Однако источники заявляют, что замглавы КГГА подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.

Реклама

По данным источников, вскоре появится подробная информация по делу от правоохранителей.

Правоохранители объявляют подозрение Владимиру Прокопову / © РБК-Украина

Напомним, в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей после журналистского расследования о безумном состоянии семьи чиновника.

Заметим, журналисты Bihus.Info узнали, что родственники Прокопива владеют большим количеством объектов коммерческой и жилой недвижимости.