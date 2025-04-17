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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
557
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Заместитель Кличко получил подозрение в преступлении — СМИ

По данным источников, Прокопив причастен к незаконному пересечению границы уклонистами.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Владимир Прокопив

Владимир Прокопив

Заместителю главы Киевской городской государственной администрации по самоуправляющимся полномочиям Владимиру Прокопиву объявили подозрение.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Подозрение Прокопиву объявили Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Пока неизвестно, по какой статье было объявлено подозрение. Однако источники заявляют, что замглавы КГГА подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.

По данным источников, вскоре появится подробная информация по делу от правоохранителей.

Правоохранители объявляют подозрение Владимиру Прокопову / © РБК-Украина

Правоохранители объявляют подозрение Владимиру Прокопову / © РБК-Украина

Напомним, в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей после журналистского расследования о безумном состоянии семьи чиновника.

Заметим, журналисты Bihus.Info узнали, что родственники Прокопива владеют большим количеством объектов коммерческой и жилой недвижимости.

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Дата публикации
Количество просмотров
557
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