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- Киев
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Заместитель Кличко получил подозрение в преступлении — СМИ
По данным источников, Прокопив причастен к незаконному пересечению границы уклонистами.
Заместителю главы Киевской городской государственной администрации по самоуправляющимся полномочиям Владимиру Прокопиву объявили подозрение.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.
Подозрение Прокопиву объявили Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Пока неизвестно, по какой статье было объявлено подозрение. Однако источники заявляют, что замглавы КГГА подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.
По данным источников, вскоре появится подробная информация по делу от правоохранителей.
Напомним, в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей после журналистского расследования о безумном состоянии семьи чиновника.
Заметим, журналисты Bihus.Info узнали, что родственники Прокопива владеют большим количеством объектов коммерческой и жилой недвижимости.