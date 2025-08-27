Заместитель Кличко обвинила "представителя президента" в физическом насилии

Инцидент в Деснянской РГА

Во время презентации квартального отчета Деснянской районной государственной администрации города Киева произошел инцидент между главой РГА Максимом Бахматовым и заместителем председателя КГГА Анной Старостенко.

Заместитель столичного мэра Виталия Кличко и депутат Киевсовета в своем сообщении на Facebook обвинила главу райгосадминистрации в физическом насилии.

«В ответ на мою просьбу дать возможность вставить реплику относительно манипулятивных высказываний в мой адрес, господин Бахматов позволил себе не дискуссию, а откровенное психологическое давление, унижение моей чести и достоинства. Более того, произошло то, чего я никогда не ожидала от должностного лица — физическое насилие», — написала Старостенко.

Она уточнила, что Бахматов «хватал ее за руки, дергал и пытался вытолкнуть силой из зала».

Заместитель председателя КГГА и депутат Киевсовета отметила, что такие действия «могут содержать признаки уголовного преступления, в частности препятствование законной деятельности депутата местного совета», и добавила, что готовит обращение в «соответствующие органы».

«Я оставляю за собой право на соответствующую правовую оценку инцидента и подчеркиваю: ни одна должность не дает права унижать женщину, человека и депутата», — написала она.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал нападение на своего заместителя «проявлением вседозволенности и противоправных действий». Он выразил надежду, что в Офисе президента дадут оценку члену своей команды, а правоохранители — квалифицируют действия чиновника.

«Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоин называться мужчиной. Тем более — быть руководителем любого уровня. Даже если он кричит, что он — представитель президента», — написал Кличко.

После инцидента Бахматов не прокомментировал обвинения Старостенко. Однако на видео из отчета слышно, что во время конфликта он обвинил чиновницу в провокации и нападении.

«Вы напали на главу РГА, представителя президента. Я вас не трогал. Это называется провокация», — выкрикивал он.

Напомним, ранее Киевская городская администрация обвинила главу КГВА Тимура Ткаченко в блокировании критически важных решений. В ответ прозвучали обвинения во лжи, пьянстве и коррупции.