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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Заманил 11-летнего мальчика через игровое приложение: в Киеве вынесли самый строгий приговор 35-летнему насильнику

В Киеве за изнасилование и развращение 11-летнего мальчика мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Киеве педофил получил пожизненное изнасилование 11-летнего ребенка

В Киеве педофил получил пожизненное за изнасилование 11-летнего ребенка / © Офис Генерального прокурора

В Киеве 35-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за сексуальное насилие, развращение и изнасилование 11-летнего мальчика.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По материалам дела, мужчина познакомился с мальчиком летом 2021 года через интернет-приложение для общения на темы компьютерных игр и программирования. Ребенок был убежден, что переписывается со сверстником или несколько старшим подростком.

На самом деле собеседником оказался 35-летний мужчина. Сначала он пригласил мальчика в парк, а потом — к себе домой, где начал совершать к нему сексуальные действия, несмотря на просьбу ребенка остановиться.

Почти полтора месяца мужчина поддерживал контакт с мальчиком, дарил ему подарки, уверял в своей любви и убеждал никому не рассказывать об их «дружбе».

Впоследствии во время встреч в автомобиле он продолжал совершать в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, невзирая на неоднократные просьбы прекратить.

Разоблачить мужчину помогли родители мальчика. Они заметили подаренные сыну телефон и футболку, проверили его переписку и обратились в милицию.

В ходе обыска электронных устройств обвиняемого правоохранители также обнаружили большое количество материалов детской порнографии.

В суде мужчина своей вины не признал. Потерпевший мальчик сам изъявил желание давать показания против него.

Суд назначил насильнику-педофилу пожизненное лишение свободы. В настоящее время осужденный находится под стражей.

Ранее сообщалось, что на Буковине педофил заставлял девочек 8-10 лет снимать порно.

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