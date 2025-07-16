Заламывали руки и тащили в авто: блогер заявила о силовой мобилизации ее парня

Девушка заявила о якобы силовой мобилизации ее парня / © скриншот с видео

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В Киеве блогер сообщила о якобы силовой мобилизации своего парня, 31-летнего Дениса. По ее словам, мужчину остановили неизвестные в форме полиции, которые без объяснений потребовали показать телефоны и вещи. Когда Денис попытался убежать, его затащили в авто, а девушку — оттолкнули.

Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Блогер заявила, что представители полиции не представились, не предоставили никаких удостоверений и потребовали показать содержимое сумок и телефонов. После словесного давления у Дениса силой отобрали телефон. Когда он попытался убежать, его задержали с применением физической силы.

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Очевидцам, которые пытались вмешаться, по словам девушки, заявили, что их задержали якобы по подозрению в распространении наркотиков. Никаких доказательств этого не предоставили.

По словам блогера, парня отвезли в Святошинский территориальный центр комплектования, где на него якобы давили, заставляли подписать документы и пройти ВВК, Когда парень вышел на связь то рассказал девушке, что бланк на прохождение ВВК принесли уже подписанным. Его направили в распределительный центр на ДВРЗ.

В полиции Киева подтвердили факт задержания. По официальной информации, во время патрулирования улицы Антоновича обнаружили мужчину, который находился в розыске за нарушение мобилизационного законодательства. Его доставили в ТЦК для проверки и оформления направления на медкомиссию.

«После проверки документов, правоохранители доставили мужчину в Святошинский ТЦК и СП г. Киева для уточнения данных и получения им направления для прохождения военно-врачебной комиссии. Видео по указанному инциденту впоследствии было опубликовано в социальных сетях», — говорится в сообщении.

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Руководитель столичной полиции Дмитрий Шумейко назначил служебное расследование. Все правоохранители, причастные к происшествию, пока отстранены.

Дата публикации 13:48, 16.07.25 Количество просмотров 5 Блогер из Киева заявила о «силовой» мобилизации ее парня посреди улицы

Напомним, во Львовской области мобилизованного доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпрыгнул из грузовика.

Стоит отметить, что в июне в Киеве сняли на видео, как на мосту Патона пассажир автобуса пытался убежать от работников ТЦК, но застрял в окне.