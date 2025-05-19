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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Закрыла собой 4-летнего сына: в Васильке погибла 27-летняя женщина в результате атаки БпЛА

Маленький сын погибшей с осколочными ранениями лица борется за зрение, его дедушка и бабушка тоже в больнице.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Василькове погибла 27-летняя женщина, которая закрыла собой 4-летнего сына

В Василькове погибла 27-летняя женщина, которая закрыла собой 4-летнего сына / © ГСЧС в Киевской области

В ночь на воскресенье, 18 мая, Россия атаковала Киевскую область более 150 беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, есть разрушения.

В Василькове Обуховского района пострадала целая семья — погибла 27-летняя женщина, ее 4-летний сын в больнице.

Детальнее о трагедии рассказала в Facebook Татьяна Савченко, жена отца погибшей.

Что известно о трагедии

В ночь на воскресенье россияне совершили один из самых массовых обстрелов Киевщины. В Обуховском районе разрушен жилой дом, пострадала целая семья.

«Сегодня была страшная ночь для Василькова, она оказалась самой страшной и последней для Анюты, дочери моего мужа. Анюта прикрыла Маркушу собой», — написала Татьяна.

Анна прикрыла собой сыночка Маркушу во время атаки российских «Шахедов» / © соцмережі

Анна прикрыла собой сыночка Маркушу во время атаки российских «Шахедов» / © соцмережі

Погибла 27-летняя женщина, ее 4-летнего сына с осколочными ранениями лицо доставили в детскую больницу «Охматдет». По словам Татьяны, маленький Марк борется за зрение, сваты также находятся под наблюдением медиков.

В Васильке погибла 27-летняя женщина, которая закрыла собой 4-летнего сына / © ГСЧС в Киевской области

В Васильке погибла 27-летняя женщина, которая закрыла собой 4-летнего сына / © ГСЧС в Киевской области

Напомним, 59-летнего дедушку прооперировали, его состояние удовлетворительное, 61-летняя бабушка получила многочисленные осколочные ранения.

К слову, также в Обуховском районе выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах, повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, три частных дома и автомобили.

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