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- Киев
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Закрыла собой 4-летнего сына: в Васильке погибла 27-летняя женщина в результате атаки БпЛА
Маленький сын погибшей с осколочными ранениями лица борется за зрение, его дедушка и бабушка тоже в больнице.
В ночь на воскресенье, 18 мая, Россия атаковала Киевскую область более 150 беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, есть разрушения.
В Василькове Обуховского района пострадала целая семья — погибла 27-летняя женщина, ее 4-летний сын в больнице.
Детальнее о трагедии рассказала в Facebook Татьяна Савченко, жена отца погибшей.
Что известно о трагедии
В ночь на воскресенье россияне совершили один из самых массовых обстрелов Киевщины. В Обуховском районе разрушен жилой дом, пострадала целая семья.
«Сегодня была страшная ночь для Василькова, она оказалась самой страшной и последней для Анюты, дочери моего мужа. Анюта прикрыла Маркушу собой», — написала Татьяна.
Погибла 27-летняя женщина, ее 4-летнего сына с осколочными ранениями лицо доставили в детскую больницу «Охматдет». По словам Татьяны, маленький Марк борется за зрение, сваты также находятся под наблюдением медиков.
Напомним, 59-летнего дедушку прооперировали, его состояние удовлетворительное, 61-летняя бабушка получила многочисленные осколочные ранения.
К слову, также в Обуховском районе выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах, повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, Укрпочты, шиномонтажа, три частных дома и автомобили.