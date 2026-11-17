Энергетика Украины

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Строительство защиты для энергообъектов Киевщины провалилось из-за плохой организации работы и задержки государственных средств на счетах областной администрации. Ответственность за это несет бывший руководитель области Николай Калашник.

Об этом сообщил бывший заместитель министра инфраструктуры и первый заместитель председателя Киевской ОГА Руслан Олейник в интервью Татьяне Даниленко из «Украинской правды».

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Знакомство Калашника с подрядчиком Соколовым

По словам Руслана Олейника, он точно не знает, когда начали строить защиту для энергообъектов и как выбирали подрядчиков. Однако экс-чиновник вспомнил, что летом 2025 тогдашний председатель Киевской ОГА Николай Калашник вызвал его и в очередной раз познакомил с бизнесменом Владиславом Соколовым.

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Олейник уточнил, что знал Соколова раньше благодаря спорту, поскольку оба занимались боксом и даже спарринговали. Однако именно Николай Калашник представил его в качестве представителя ответственного бизнеса. Впоследствии экс-чиновник также узнал, что тогдашний руководитель ОГА имел с этим предпринимателем собственные параллельные знакомства.

Миллиарды без движения на счетах Киевской ОГА

Главной причиной конфликтов между Олейником и Калашником стала организация строительства и распределение бюджетного финансирования. По словам экс-замглавы ОГА, общая стоимость работ составляла 2,4 миллиарда гривен, из которых государство выделило 1,1 миллиарда. Однако по состоянию на середину октября четырех подрядчиков проавансировали всего на 600 миллионов гривен.

«Я задавал ему вопрос, как случилось, что на 13-14 октября подрядчиков, четырех подрядчиков авансировали всего лишь на 600 млн. Ну, я точно знаю, как используются эффективно бюджетные средства. И когда пол года они расположены на счетах облгосадминистрации без движения, на эти средства не закупались материалы, на эти средства не закупалось топливо, на эти средства вообще не было никакой реализации. Ну как так?» — подчеркнул Олейник.

Бывший чиновник добавил, что не понимал, почему неиспользованные средства не вернули государству на другие неотложные нужды, если работы фактически не велись. По своим вопросам о причинах задержки финансирования он получал резкий отказ.

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«Это не твое дело. Так было нужно», — процитировал реакцию на свои обращения Руслан Олейник.

Ответственность за провал защиты энергообъектов

Экскомендант Киевской области заверил, что намерен публично разобраться в ситуации и установить роль каждого должностного лица в срыве работ по защите энергообъектов региона.

«Я докажу и общественности, и жителям Киевщины, кто за что отвечал, кто какую персональную ответственность должен дальше нести. Я потрачу время. Сейчас у меня его много, но я докажу», — подытожил Руслан Олейник.

Провал защиты энергетики Киевщины — последние новости

Напомним, Киевская областная военная администрация выплатила более 800 млн. грн. аванса в защиту энергообъектов региона фирмам, связанным с одной семьей. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его данным, большинство договоров заключили без проведения тендеров. Кроме того, расследование выявило завышенные цены на арматуру, использование фирм-«прокладок» и то, что перед зимой фактически построили гораздо меньше защитных сооружений, чем планировали.

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