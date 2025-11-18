- Дата публикации
Задержание с газом в Киеве: что говорят в полиции (видео)
Правоохранители утверждают, что мужчина находился в розыске и угрожал копам.
В Киеве произошло жесткое задержание мужчины полицейскими и сотрудником в форме, похожей на военную. Они подошли к мужчине и довольно жестко, с применением спецсредства — газового баллончика, пытались посадить его в машину. Это можно увидеть на видео, опубликованном пользователями Сети.
В полиции Киева 18 ноября прокомментировали задержание в Соломенском районе, передает корреспондент ТСН.ua.
«Событие произошло вчера. Мужчина находился в розыске. Он угрожал полицейским, поэтому они применили спецсредство», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Также там добавили, что информация о возрасте задержанного пока неизвестна.
Между тем по Сети ширится видео такого жесткого задержания. На кадрах можно увидеть, что человек во время этого упал на тротуар. А все происходит рядом с автомобилем полиции.
Напомним, во Львове 15 ноября произошел конфликт между соседями. Пострадавшие ветеран «Азова» и его жена. Возбуждено уголовное производство.