Киев
18
Задержание с газом в Киеве: что говорят в полиции (видео)

Правоохранители утверждают, что мужчина находился в розыске и угрожал копам.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Задержание с газом в Киеве: что говорят в полиции (видео)

Полиция применила спецсредство во время задержания Фото иллюстративное / © Полиция Киевской области

В Киеве произошло жесткое задержание мужчины полицейскими и сотрудником в форме, похожей на военную. Они подошли к мужчине и довольно жестко, с применением спецсредства — газового баллончика, пытались посадить его в машину. Это можно увидеть на видео, опубликованном пользователями Сети.

В полиции Киева 18 ноября прокомментировали задержание в Соломенском районе, передает корреспондент ТСН.ua.

«Событие произошло вчера. Мужчина находился в розыске. Он угрожал полицейским, поэтому они применили спецсредство», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Также там добавили, что информация о возрасте задержанного пока неизвестна.

Между тем по Сети ширится видео такого жесткого задержания. На кадрах можно увидеть, что человек во время этого упал на тротуар. А все происходит рядом с автомобилем полиции.

Напомним, во Львове 15 ноября произошел конфликт между соседями. Пострадавшие ветеран «Азова» и его жена. Возбуждено уголовное производство.

