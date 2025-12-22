- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре Киева на Бессарабке: новые подробности
Полиция сообщила о задержании мужчины, причастного к стрельбе в центральной части столицы.
Полиция Киева задержала мужчину, который открыл стрельбу в центральной части столицы на Бессарабской площади.
Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.
«Тогда, полицейские установили двух человек, причастных к инциденту. Сейчас, по результатам розыскных мероприятий, правоохранители установили и задержали стрелка — им оказался 28-летний местный житель», — говорится в сообщении.
Сейчас по данному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением огнестрельного оружия. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников события и выяснять роль каждого из них. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщалось, в ночь на 21 декабря в центре Киева, на Бессарабской площади, около полуночи между двумя компаниями возникла словесная перепалка. Во время конфликта один из участников произвел выстрел вверх, после чего из них покинули место происшествия.