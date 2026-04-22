За патрульных, которые сбежали во время теракта в Киеве, внесли залог

За патрульных внесли залог

Патрульные, которые сбежали во время теракта в Киеве 18 апреля, выйдут из-под ареста. За них внесли залог — по 266 тысяч гривен за каждого.

Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет Украинская правда.

За патрульных, подозреваемых в служебной халатности, внесли залог

Сообщается, что патрульные, подозреваемые в служебной халатности после теракта в столице, выйдут под залог. За патрульных Михаила Дробницкого и Анну Дудину уже внесли определенный судом залог.

За каждого внесли по 266 тысяч гривен.

Залог внесли сегодня, 22 апреля. Пока неизвестно, кто именно это сделал.

В прокуратуре подтвердили, что залог действительно был внесен.

Вчера, 21 апреля, Печерский районный суд отправил двух патрульных под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога. Они подозреваются в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Сторона защиты просила о смягчении ограничений — установить им ночной домашний арест.

Что известно о побеге патрульных во время теракта

19 апреля в Сеть попало видео с камер видеонаблюдения, на котором было видно, что в момент совершения теракта двое патрульных были на месте происшествия. Услышав выстрелы, они разбежались вместо того, чтобы спасти людей.

В результате стрелок убил по меньшей мере двух человек — дворника Александра Григорьевича, который спас жизнь мальчику, а также отца этого мальчика.

На суде подозреваемая Анна Дудина заявила, что не видела террориста. А потому, услышав выстрелы, принялась искать себе укрытие. Напарник Анны, Михаил Дробницкий, заявил, что оказался под прицельным огнем нападающего, поэтому вынужден был искать укрытие.