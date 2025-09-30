Южный мост в Киеве постоянно полуперекрыт: почему так происходит

Южный мост в Киеве. Вид сверху / © Блок Юлії Тимошенко

Реклама

Южный мост через Днепр в Киеве имеет шесть автомобильных полос и ветку метро. Ежедневно им пользуются сотни тысяч людей, проживающих в густонаселенных левобережных жилых массивах столицы. И почти также часто они видят очередные ремонты и перекрытия полос на мосту. После начала полномасштабной войны мост был несколько лет закрыт для частных автомобилей. Недавно его открыли для проезда, но снова ремонтируют.

Об этом пишут Texty.org.ua. Издание разбиралось, почему так происходит.

Металлическая основа

Главная причина — конструкция. В 1980-х годах инженеры решили производить часть моста на основе тонкой стальной плиты, которую накрыли асфальтом. В то время такое решение было актуальным, но мост рассчитан на гораздо более легкие авто и меньшее их количество. Под асфальтом лежит тонкий металлический лист, по которому ежедневно проезжают тысячи фур весом 40 тонн и больше. Постепенно он гнется и напрягается, разрушая дорожное покрытие. Поэтому даже после ремонта новый асфальт может потрескаться уже через несколько лет.

Реклама

Тонкий металлический лист под асфальтом гнется и напрягается, разрушая дорожное покрытие.

Из металла изготовлен также главный пролет моста, подвешенный на вантах — стальных канатах на высоком пилоне, издали видно. Однако большая часть моста вне главного пролета бетонна. Она сделана из сборных модулей, которые подвозили по Днепру и соединяли вместе, наращивая мост.

Строительство Южного моста в Киеве / © Блок Юлії Тимошенко

Проблемы с дренажом и ремонтом

Еще одно проблемное место — стыки между балками и плитами. Сквозь них вода и соль, посыпая зимой дороги, попадают внутрь конструкции, а дренаж в советском проекте был предусмотрен недостаточный. Как следствие — арматура внутри бетонных конструкций постоянно мокнет и ржавеет. Вот почему подлатали один участок и уже через год начинает сыпаться другой.

Также в 1990-х было ненадлежащее эксплуатационное содержание Южного моста. Данных о текущих ремонтах в течение 1991-2010 годов в открытом доступе нет, но известно, что на содержание моста средств почти не выделяли. Видимо, должностным лицам казалось, что новый к тому времени мост можно оставить без присмотра — простоит. Но в итоге недостаточный уход приводит к уменьшению жизненного цикла.

Реклама

Арматура внутри бетонных конструкций постоянно мокнет и ржавеет.

Мост без капитального ремонта служит значительно меньше, чем запланированный срок эксплуатации до того момента, когда капитальный ремонт или реконструкция становится неизбежным (и более дорогим) способом его сохранения.

Напомним, в Киеве частично перекроют движение по мосту через Днепр.