Ямы вместо туалетов: чиновники готовятся к чрезвычайному сценарию на Троещине

Троещина, последствия обстрелов РФ

Отопление в Киеве остается под угрозой. В случае продолжительных морозов район Троещина может столкнуться с новой критической проблемой — замерзанием систем водоснабжения и канализации.

Об этом сообщил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов для LB.ua.

Журналист обратил внимание, что после холода в домах следующей опасностью может стать замерзание труб водопровода и канализации, и спросил, рассматривается ли уже такой сценарий.

«Я говорю. Мэр говорит — выезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы», — ответил глава РГА.

На уточнение журналиста по поводу серьезности таких слов Бахматов подчеркнул, что говорит абсолютно серьезно. По его словам, подобный сценарий рассматривали еще летом.

Он напомнил о сложной ситуации с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортницкой станции аэрации. Решение о закупке дополнительных источников энергии для водоканала Киевсовет принял еще в октябре, закупку объявили в ноябре, однако поставки оборудования до сих пор не состоялись.

«Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дыра — и все. Будем делать туалеты, как в деревне», — заявил Бахматов.

Таким образом, в районной администрации прямо признают: при отсутствии тепла и стабильного электропитания городская инфраструктура может не выдержать морозов, и власти вынуждены готовиться к чрезвычайным решениям.

