- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 930
- Время на прочтение
- 2 мин
"Я слетела с кровати, было впечатление, что дом сложится": жители Киева о "прилете" ракеты в их двор
Жители дома в Днепровском районе рассказывают о мгновенном и разрушительном ударе, который раздался ночью.
Ночная ракетная атака по Киеву, в результате которой погибли два человека и травмировались 13, оставила глубокий след не только на карте столицы, но и в памяти ее жителей.
Корреспондентка КИЕВ24 пообщалась с людьми, чей дом в Днепровском районе оказался у эпицентра взрыва, где теперь зияет огромная воронка.
Жители рассказывают о мгновенном и разрушительном ударе, раздавшемся среди ночи:
«Я слетела с кровати, это был такой удар, что просто невозможно описать. Звук был настолько мощным», — рассказала одна из местных жительниц.
Другая очевидка вспоминает, как от взрывной волны ее квартира превратилась в руины через секунды: «У меня вылетели все окна и двери на балконе. Это просто кошмар, ничего не осталось целого».
«Было впечатление, что дом сложится. Мы думали, что это конец», — делится третий житель, пытаясь оправиться от пережитого.
В настоящее время известно о двух погибших и 13 пострадавших людях в результате вражеских обстрелов в ночь на 25 октября. Во дворе жилого дома в Днепровском районе, куда попали обломки, образовалась гигантская воронка. На месте происшествия продолжают работать спасатели, полиция и коммунальные службы, которые фиксируют разрушения и помогают пострадавшим.
Напомним, в ночь на 25 октября в Киеве во время воздушной тревоги раздались несколько мощных взрывов. Враг совершил очередную баллистическую атаку по Киеву. В результате обстрела произошло попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.