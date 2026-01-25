"Я не могу посоветовать Тоне уехать из Киева": как спасают от морозов животных в столичном зоопарке

Горилла Тони

Сотрудники Киевского зоопарка круглосуточно работают, чтобы согреть гориллу Тони и других жителей заведения в условиях морозной зимы и массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в материале Reuters.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне в очередной раз призвал киевлян по возможности временно выезжать за пределы города из-за угрозы новых атак. Однако для 51-летней гориллы Тони и сотен других животных такой вариант невозможен.

«У него нет бабушки в деревне»: директор зоопарка о спасении зверей

«Людям можно посоветовать уехать в деревню, но я не могу сказать это Тони. У него нет бабушки в селе, где он мог бы пожить», — рассказал директор зоопарка Кирилл Трантин.

Чтобы поддерживать комфортную температуру около +20 градусов в вольере гориллы, работники пять раз в день подкладывают дрова в постоянно горящую печь.

Из-за повторных российских ударов по энергосистеме в последние недели миллионы украинцев в Киеве и других городах остаются без света и тепла на длительные периоды. Ситуацию усугубляют морозы до -18 градусов, которые также приводят к перебоям с водоснабжением.

В зоопарке круглосуточно работают генераторы, обеспечивающие обогрев животных, среди которых лошади, бизоны и слон. Сотрудница Виктория Служенко отметила, что у заведения есть запасы воды, достаточные для покрытия ежедневной потребности слона — около 150 литров.

«Мы постоянно наполняем резервуары, чтобы в случае необходимости продержаться в автономном режиме три дня», — сказала она.

По словам Трантина, забота о животных становится тяжелым психологическим бременем для персонала, который одновременно вынужден думать и о собственной выживании. Война России против Украины близится к четырем годам и не демонстрирует признаков завершения.

«Каждый день — это борьба за тепло и электроэнергию», — подытожил директор зоопарка.

Напомним, осенью 2025 года Россия атаковала Остров зверей в зоопарке Киева. Тогда ранение получил миниатюрный олень. 14 ноября россияне ударили «Шахедом» рядом с Киевским зоопарком. От воздушного удара на Зоологической улице были повреждены ЛОР-институт и жилая многоэтажка.

