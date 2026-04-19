"Я кричала ему: "Остановись! Хватит!": очевидца теракта в Киеве рассказала о поведении стрелка

Стрельба в Киеве / © Апостроф

Одна из жительниц дома, возле которого произошел кровавый теракт в Киеве, рассказала о попытках остановить нападающего. Она подчеркивает: у него была единственная цель — убить людей.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

Сначала стрелял из пистолета, а добивал — винтовкой

Женщина рассказала, что услышала, как дети начали очень сильно и страшно орать. Выглянули в окно и увидели, как на наших глазах мужчина стреляет в другого. Сначала он стрелял ему в голову из пистолета, потом начал целить в других — в женщин и детей, которые были рядом. Затем он вошел в подъезд, вынес винтовку и уже из нее добивал людей до смерти.

«Я кричала из окна ему: „Остановись! Хватит!“. Но он ни на что не реагировал. Он просто, как зомби, зверски убивал людей», — вспоминает Валентина, которая живет на первом этаже дома.

Ранее сосед убийцы припомнил встречу с ним. В частности, террорист хвастался оружием и говорил: «Я никого не боюсь, я сам кого хочешь могу умертвить».

Теракт в Киеве — что известно

В субботу, 19 апреля, в Киеве мужчина хладнокровно расстрелял шесть человек, еще более десяти ранены, среди них ребенок. На обнародованных кадрах видно, что полицейские, вероятнее всего, оставили гражданских на произвол судьбы. После нападавшего ликвидировали бойцы КОРД.

Как выяснилось, террорист по имени Дмитрий Васильченко является уроженцем Российской Федерации. Ранее он в соцсетях публично призывал к насилию против евреев и одобрительно упоминал методы Адольфа Гитлера. В частности, автор сообщений желал Холокосту Бахмуту, где сам проживал, и отрицал легитимность Украины.

Глава МВД Клименко поручил Нацполиции провести расследование по действиям правоохранителей.

По данным Кличко, в больницах Киева находятся восемь человек. Состояние ребенка — стабильное средней тяжести.