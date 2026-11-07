Взрывы в Киеве: Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении столицы — первые детали

Взрывы в Киеве. / © соцмережі

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Днем 7 ноября в Киеве раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника через Вышгород в направлении центра столицы.

Реактивный БпЛА двигался в направлении центра Киева

По информации Воздушных сил, вражеский беспилотник направлялся через Вышгород в сторону центральной части Киева.

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«Реактивный БпЛА через Вышгород в направлении центра Киева», — говорилось в сообщении военных.

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По состоянию на момент публикации информации о возможных местах попадания, разрушения или пострадавших не было. Обстоятельства происшествия выясняются.

Также корреспонденты ТСН.ua сообщают о громких взрывах в Киевской области.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Украину , применив ракеты разных типов и ударные беспилотники. Одним из главных направлений вражеского удара стали Киев и Киевская область. Под обстрелом оказались жилые кварталы, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

В столице в результате атаки пострадали шесть человек, среди них ребенок. Повреждения получили жилые дома, здание детского сада и Северный мост. В частности, в Соломенском районе частично разрушен фасад жилой пятиэтажки, а в других домах взрывной волной выбило окна. В Дарницком районе беспилотник попал в частный дом, где возник пожар.

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Сложной оставалась ситуация и в Киевской области. В результате российских ударов повреждены жилые дома, предприятия, административные сооружения и объекты энергетики. Разрушение было зафиксировано сразу в нескольких районах области. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры часть потребителей осталась без электроснабжения, а восстановительные работы осложняли угрозу повторных атак.

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