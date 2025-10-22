ТСН в социальных сетях

Киев
Взрывы в Киеве: в Голосеевском районе вспыхнул пожар

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги: в Голосеевском районе возник пожар, на месте работают экстренные службы.

Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки возник пожар.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, на место происшествия уже направляются все необходимые службы. Предварительно – работают силы ПВО.

Мэр призвал киевлян не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

