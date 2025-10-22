- Дата публикации
Взрывы в Киеве: в Голосеевском районе вспыхнул пожар
В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги: в Голосеевском районе возник пожар, на месте работают экстренные службы.
В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки возник пожар.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, на место происшествия уже направляются все необходимые службы. Предварительно – работают силы ПВО.
Мэр призвал киевлян не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.