Взрывы в Киеве: обломки ракеты попали в многоэтажку

В Киеве во время воздушной атаки обломки ракеты попали в 16-этажное здание в Подольском районе, также по другому адресу вспыхнул пожар на первом этаже жилого дома.

Елена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

В Киеве ночью против 16 апреля раздались новые взрывы на фоне воздушной атаки. В Подольском районе зафиксированы первые последствия вражеского удара.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного жилого дома. Предварительно пожара там нет.

Кроме того, по другому адресу в Подольском районе произошел пожар на первом этаже жилого дома. На местах работают экстренные службы.

Городские власти подчеркивают, что атака на столицу продолжается, а угроза с воздуха сохраняется. Жителей и гостей Киева призывают немедленно находиться в укрытиях до тревоги.

Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.

