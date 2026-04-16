Взрывы в Киеве: обломки ракеты попали в многоэтажку
В Киеве во время воздушной атаки обломки ракеты попали в 16-этажное здание в Подольском районе, также по другому адресу вспыхнул пожар на первом этаже жилого дома.
В Киеве ночью против 16 апреля раздались новые взрывы на фоне воздушной атаки. В Подольском районе зафиксированы первые последствия вражеского удара.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного жилого дома. Предварительно пожара там нет.
Кроме того, по другому адресу в Подольском районе произошел пожар на первом этаже жилого дома. На местах работают экстренные службы.
Городские власти подчеркивают, что атака на столицу продолжается, а угроза с воздуха сохраняется. Жителей и гостей Киева призывают немедленно находиться в укрытиях до тревоги.
Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.