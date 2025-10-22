Взрывы в Киеве: есть разрушения в нескольких районах столицы

Пожар, огонь / © pixabay.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Печерском районе, по предварительной информации, обломки сбитой вражеской воздушной цели упали во дворе жилого дома — там пылают несколько автомобилей. На месте работают экстренные службы.

В Днепровском районе обломки упали на территорию жилой застройки. Пожара нет, пострадавших нет. По другому адресу в этом же районе взрывной волной выбило стекла в окнах дома, также без возгорания и без пострадавших.

В Дарницком районе, по адресу, куда ранее вызывали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружили.

Информация уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.