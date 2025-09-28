ТСН в социальных сетях

Киев
1324
1 мин

Взрывы в Киеве: трое погибших

В Киеве, кроме пострадавших, погибли три человека. Среди них — ребенок.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 28 сентября оккупанты массированно атаковали Киев и область беспилотниками и ракетами. По предварительным данным, есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко.

«По предварительной информации, известно о гибели женщины в результате атаки на жилой дом в Соломенском районе. Информация уточняется», — отметил он.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что предварительно известно уже о трех погибших в результате атаки (в частности, 12-летняя девочка).

Напомним, к утру 28 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дронами и крылатыми ракетами по Киеву, в результате чего в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

В Польше подняли в атмосферу очередные пары истребителей и привели в высшую готовность силы противовоздушной обороны из-за активности далекой авиации РФ.

1324
