Взрывы в Киеве: трое погибших
В Киеве, кроме пострадавших, погибли три человека. Среди них — ребенок.
В ночь на 28 сентября оккупанты массированно атаковали Киев и область беспилотниками и ракетами. По предварительным данным, есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко.
«По предварительной информации, известно о гибели женщины в результате атаки на жилой дом в Соломенском районе. Информация уточняется», — отметил он.
Впоследствии Ткаченко сообщил, что предварительно известно уже о трех погибших в результате атаки (в частности, 12-летняя девочка).
Напомним, к утру 28 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дронами и крылатыми ракетами по Киеву, в результате чего в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.
В Польше подняли в атмосферу очередные пары истребителей и привели в высшую готовность силы противовоздушной обороны из-за активности далекой авиации РФ.