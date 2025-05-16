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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1758
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Киеве 16 мая — что известно

В Святошинском районе Киева зафиксировано возгорание в нежилой зоне, там работают пожарные.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В столице работала ПВО

В столице работала ПВО / © ТСН.ua

Сегодня, 16 мая, около 6.40 в Киеве прогремели взрывы. Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района.

Об этом сообщили в КМВА.

«В настоящее время на месте работают пожарные», — говорится в сообщении.

Также приходят сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что столица находится под вражеской атакой — работала ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
1758
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