В столице работала ПВО / © ТСН.ua

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Сегодня, 16 мая, около 6.40 в Киеве прогремели взрывы. Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района.

Об этом сообщили в КМВА.

«В настоящее время на месте работают пожарные», — говорится в сообщении.

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Также приходят сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что столица находится под вражеской атакой — работала ПВО.