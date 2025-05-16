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- Киев
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Взрывы в Киеве 16 мая — что известно
В Святошинском районе Киева зафиксировано возгорание в нежилой зоне, там работают пожарные.
Сегодня, 16 мая, около 6.40 в Киеве прогремели взрывы. Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района.
Об этом сообщили в КМВА.
«В настоящее время на месте работают пожарные», — говорится в сообщении.
Также приходят сообщения о падении обломков на дорогу. На место следуют службы. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что столица находится под вражеской атакой — работала ПВО.