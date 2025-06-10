Взрывы, пожары и разрушения: Россия снова устроила массированную атаку на Киев

РФ атаковала Киев / © ТСН

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Российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

По данным военных, столицу атаковали многочисленные БПЛА, заходившие в столицу по разным направлениям.

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В КМВА сообщили о последствиях атаки в разных районах столицы:

Дарницкий район:

пожар в нежилом здании;

разрушение жилого дома (без возгорания);

падение обломков дрона в зеленой зоне;

частичное разрушение нежилых сооружений;

повреждение гаражного кооператива;

воспламенение складских помещений и лесополосы;

пожар в жилом доме.

Оболонский район:

повреждены два этажа жилого дома;

возгорание в офисном здании;

обломки упали на открытую местность;

разрушение жилого дома;

пожар на складах

Голосеевский район:

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обломки дрона упали на территорию нежилого здания;

разрушение в бизнес-центре.

Деснянский район:

загорелся автомобиль в результате падения обломков сбитого БпЛА.

Шевченковский район:

пожар в жилом доме;

повреждение дома по другому адресу;

возгорание в многоэтажке.

Подольский район:

повреждение нежилых помещений.

Соломенский район:

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обломки дрона упали на крышу многоэтажки.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки по меньшей мере два человека получили ранения: один госпитализирован в Оболонском районе, другому оказали помощь на месте в Дарницком.

Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий ночной атаки.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что В результате ночной атаки на Одессу российскими дронами погиб 59-летний мужчина, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения .

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