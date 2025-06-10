ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1950
Время на прочтение
2 мин

Взрывы, пожары и разрушения: Россия снова устроила массированную атаку на Киев

В ночь на 10 июня Киев подвергся одной из самых массированных воздушных атак за последнее время.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атаковала Киев

РФ атаковала Киев / © ТСН

Российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

По данным военных, столицу атаковали многочисленные БПЛА, заходившие в столицу по разным направлениям.

В КМВА сообщили о последствиях атаки в разных районах столицы:

Дарницкий район:

  • пожар в нежилом здании;

  • разрушение жилого дома (без возгорания);

  • падение обломков дрона в зеленой зоне;

  • частичное разрушение нежилых сооружений;

  • повреждение гаражного кооператива;

  • воспламенение складских помещений и лесополосы;

  • пожар в жилом доме.

Оболонский район:

  • повреждены два этажа жилого дома;

  • возгорание в офисном здании;

  • обломки упали на открытую местность;

  • разрушение жилого дома;

  • пожар на складах

Голосеевский район:

  • обломки дрона упали на территорию нежилого здания;

  • разрушение в бизнес-центре.

Деснянский район:

  • загорелся автомобиль в результате падения обломков сбитого БпЛА.

Шевченковский район:

  • пожар в жилом доме;

  • повреждение дома по другому адресу;

  • возгорание в многоэтажке.

Подольский район:

  • повреждение нежилых помещений.

Соломенский район:

  • обломки дрона упали на крышу многоэтажки.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки по меньшей мере два человека получили ранения: один госпитализирован в Оболонском районе, другому оказали помощь на месте в Дарницком.

Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий ночной атаки.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что В результате ночной атаки на Одессу российскими дронами погиб 59-летний мужчина, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie