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Взрывы, пожары и разрушения: Россия снова устроила массированную атаку на Киев
В ночь на 10 июня Киев подвергся одной из самых массированных воздушных атак за последнее время.
Российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
По данным военных, столицу атаковали многочисленные БПЛА, заходившие в столицу по разным направлениям.
В КМВА сообщили о последствиях атаки в разных районах столицы:
Дарницкий район:
пожар в нежилом здании;
разрушение жилого дома (без возгорания);
падение обломков дрона в зеленой зоне;
частичное разрушение нежилых сооружений;
повреждение гаражного кооператива;
воспламенение складских помещений и лесополосы;
пожар в жилом доме.
Оболонский район:
повреждены два этажа жилого дома;
возгорание в офисном здании;
обломки упали на открытую местность;
разрушение жилого дома;
пожар на складах
Голосеевский район:
обломки дрона упали на территорию нежилого здания;
разрушение в бизнес-центре.
Деснянский район:
загорелся автомобиль в результате падения обломков сбитого БпЛА.
Шевченковский район:
пожар в жилом доме;
повреждение дома по другому адресу;
возгорание в многоэтажке.
Подольский район:
повреждение нежилых помещений.
Соломенский район:
обломки дрона упали на крышу многоэтажки.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки по меньшей мере два человека получили ранения: один госпитализирован в Оболонском районе, другому оказали помощь на месте в Дарницком.
Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий ночной атаки.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги .
Мы ранее информировали, что В результате ночной атаки на Одессу российскими дронами погиб 59-летний мужчина, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения .