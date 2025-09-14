- Дата публикации
Взрывы на железной дороге: полиция Киевщины озвучила новые детали инцидента
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации с поездом в Фастовском районе.
В полиции Киевщины расследуют произошедшее со взрывами на железной дороге. Открыто уголовное производство.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Что произошло
Как отметили правоохранители, 13 сентября в 23.40 полицейским сообщили об инциденте на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка Фастовского района Киевской области. Там произошли взрывы.
«Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, в результате чего произошел пожар. Сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь», — сообщили в полиции.
К счастью, информации о пострадавших не было.
Следователями следственного управления при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
Продолжается расследование с целью установления обстоятельств происшествия.
Напомним, ночью 14 сентября произошло повреждение железной дороги в Киевской области из-за чрезвычайной ситуации . По данным Генштаба, произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. К счастью, личный состав не пострадал.
«Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона — отцеплены», — добавляется в сообщении.
Также в Сети показали последствия чрезвычайного происшествия. Ликвидация последствий детонации продолжается.