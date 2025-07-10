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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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"Взрывы были один за другим": киевлянин рассказал о пережитой атаке (видео)

Киев пережил очередную российскую атаку, во время которой житель столицы стал свидетелем взрывов и ощутил на себе последствия обстрела.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Киевлянин, чья квартира была повреждена из-за атаки в ночь на 10 июля

Киевлянин, чья квартира была повреждена из-за атаки в ночь на 10 июля / © скриншот с видео

После атаки на Киев в ночь на 10 июля житель Шевченковского района рассказал о пережитом. Из-за удара была повреждена квартира мужчины.

Об этом киевлянин рассказал журналистам «Мы — Украина».

Из-за российской ночной атаки по Киеву в квартире мужчины повылетали окна. Также горела крыша этого многоквартирного дома.

«Мы так же пережили, как и люди, которые тоже раньше страдали. Влупило — и крыша горела. Моя квартира тоже пострадала. И затопило, и окна повылетали. Взрывы были один за другим со всех сторон», — поделился мужчина.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. Обломки упали в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах. Есть повреждения и возникли пожары.

Из-за вражеского обстрела в Киеве погибли два человека. Сейчас известно о 16 пострадавших.

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