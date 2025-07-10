"Взрывы были один за другим": киевлянин рассказал о пережитой атаке (видео)

Киевлянин, чья квартира была повреждена из-за атаки в ночь на 10 июля / © скриншот с видео

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После атаки на Киев в ночь на 10 июля житель Шевченковского района рассказал о пережитом. Из-за удара была повреждена квартира мужчины.

Об этом киевлянин рассказал журналистам «Мы — Украина».

Из-за российской ночной атаки по Киеву в квартире мужчины повылетали окна. Также горела крыша этого многоквартирного дома.

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«Мы так же пережили, как и люди, которые тоже раньше страдали. Влупило — и крыша горела. Моя квартира тоже пострадала. И затопило, и окна повылетали. Взрывы были один за другим со всех сторон», — поделился мужчина.

Дата публикации 08:48, 10.07.25 Количество просмотров 19 Житель Киева поделился пережитым во время атаки 10 июля

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. Обломки упали в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах. Есть повреждения и возникли пожары.

Из-за вражеского обстрела в Киеве погибли два человека. Сейчас известно о 16 пострадавших.