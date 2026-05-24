Взрывная волна повредила метро в Киеве: "Лукьяновскую" закрыли, ранены (фото, видео)

В Киеве из-за последствий российской атаки временно закрыли станцию метро "Лукьяновская" — взрывная волна повредила вестибюль, выбила двери и конструкции эскалатора, ранен.

Елена Кузьмич
Станция "Лукьяновская"

Станция "Лукьяновская" / © из соцсетей

В ходе массированной российской атаки на Киев взрывная волна серьезно повредила станцию метро "Лукьяновская". В результате удара выбило двери и конструкции эскалатора, которые на большой скорости влетели в вестибюль. Обломками ранило мужчину, помощь ему оказал доброволец из Шотландии.

© из соцсетей

В КГГА сообщили, что из-за повреждения наземного вестибюля станция метро "Лукьяновская" временно закрыта для пассажиров. Также после российского обстрела будет временно недоступен вход и выход в Аллею Героев Небесной Сотни на станции Крещатик.

После завершения воздушной тревоги работники метрополитена должны приступить к ликвидации последствий атаки и проверке работы эскалаторов и пассажирской автоматики. В КГГА отметили, что о возобновлении работы станций сообщат дополнительно.

Лукьяновка уже не в первый раз оказывается под ударом во время российских атак на столицу. В этот раз взрывная волна нанесла повреждения даже подземной инфраструктуре, где во время тревоги находились люди.

