Взрыв в терминале "Новой почты" в Киеве: задержан мужчина, отправивший смертельную посылку (фото)

Взрыв в почтовом терминале в Киеве / © СБУ

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Служба безопасности Украины и Национальная полиция по «горячим следам» задержали злоумышленника, устроившего взрыв на одном из терминалов «Новой почты» в Оболонском районе Киева 5 июня. В результате трагедии погиб один из работников отделения, еще два человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, произошедшее утром при разгрузке очередной партии посылок — одна из бандеролей внезапно сдетонировала. Как выяснили правоохранители, отправление содержало незаконно приобретенные осколочные боеприпасы, пересылка которых строго запрещена законом.

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Кто устроил подрыв?

Им оказался 35-летний уроженец Донбасса, который в последнее время проживал в Запорожье. Пренебрегая всеми правилами безопасности, мужчина решил отправить опасные средства поражения своему знакомому в Киев.

СБУ и Нацполиция задержали мужчину, устроившего взрыв в почтовом терминале / © СБУ

Вещественные доказательства / © СБУ

Оперативники и следователи СБУ совместно с полицейскими задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области.

«Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили в мобильном телефоне задержанного неопровержимые доказательства — данные о содержании посылки и подтверждении ее отправления», — отметили в СБУ.

Какое наказание грозит фигуранту?

Следователи Службы безопасности уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Соломенский районный суд города Киева избрал задержанному безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Комплексное расследование продолжается для установления всех обстоятельств и мотивов преступления. Спецоперацию проводили сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, а также Запорожского управления СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, на почтовом терминале в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. Произошедшее в пятницу утром, 5 июня, на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое 37 и 41 год получили ранения.

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