- Киев
- 69
- 2 мин
Взрыв в поезде возле Боярки: Свириденко сообщила о последствиях (фото)
«Укрзализныця» сообщила о задержках из-за взрыва на перегоне Боярка-Васильков.
В ночь на 14 сентября на железнодорожной перегоне Боярка-Васильков в Киевской области произошел взрыв в вагоне поезда. В результате инцидента повреждена инфраструктура на участке вблизи города Боярка.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Держим на контроле ситуацию на железнодорожной гонке Боярка-Васильков в Киевской области», — заявила она.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины взрыва выясняются правоохранительными органами, расследование продолжается.
По состоянию на 15.00 14 сентября продолжаются аварийно-восстановительные работы. На месте работают подразделения ГСЧС и Укрзализныци, привлечена техника и персонал.
Все элементы поврежденного подвижного состава уже убраны.
Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки.
Начата подготовка к укладке новых рельсов вместо поврежденных.
Изменения в движении поездов
Поезд, в вагоне которого произошел взрыв, сначала задержался на 4 часа, сейчас задержка сокращена до одного часа.
В общей сложности 28 поездов следуют измененными маршрутами, задержки составляют от 1,5 до 3 часов. Укрзализныця работает над их минимизацией и согласовала ускоренный контроль с Госпогранслужбой Украины и польскими пограничниками, чтобы сохранить стыковку международных рейсов.
Из-за повреждения участка ограничено движение пригородных поездов на Фастов. Между тем между Киевом и Бояркой курсируют «челночные» поезда, а Киевская ОВА организовала дополнительные автобусные рейсы.
Напомним, в Фастовском районе Киевской области в результате чрезвычайного происшествия произошла авария на перегоне Боярка-Васильков. Есть повреждения железнодорожной инфраструктуры.