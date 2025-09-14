Взрыв в поезде возле Боярки: Свириденко сообщила о последствиях (фото)

ГСЧС и Укрзализныця ликвидируют последствия взрыва в Киевской области

В ночь на 14 сентября на железнодорожной перегоне Боярка-Васильков в Киевской области произошел взрыв в вагоне поезда. В результате инцидента повреждена инфраструктура на участке вблизи города Боярка.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Держим на контроле ситуацию на железнодорожной гонке Боярка-Васильков в Киевской области», — заявила она.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины взрыва выясняются правоохранительными органами, расследование продолжается.

Фото: svyrydenkoy

По состоянию на 15.00 14 сентября продолжаются аварийно-восстановительные работы. На месте работают подразделения ГСЧС и Укрзализныци, привлечена техника и персонал.

Все элементы поврежденного подвижного состава уже убраны.

Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки.

Начата подготовка к укладке новых рельсов вместо поврежденных.

Изменения в движении поездов

Поезд, в вагоне которого произошел взрыв, сначала задержался на 4 часа, сейчас задержка сокращена до одного часа.

ГСЧС и Укрзализныця ликвидируют последствия взрыва в Киевской области

В общей сложности 28 поездов следуют измененными маршрутами, задержки составляют от 1,5 до 3 часов. Укрзализныця работает над их минимизацией и согласовала ускоренный контроль с Госпогранслужбой Украины и польскими пограничниками, чтобы сохранить стыковку международных рейсов.

Из-за повреждения участка ограничено движение пригородных поездов на Фастов. Между тем между Киевом и Бояркой курсируют «челночные» поезда, а Киевская ОВА организовала дополнительные автобусные рейсы.

Дата публикации 11:28, 14.09.25

