Взрыв в Буче: очевидец рассказал о моменте теракта и первых минутах после этого (видео)

Момент взрыва в Буче 23 марта и место теракта / © скриншот с видео

Жители Бучи Киевской области проснулись 23 марта от громкого взрыва и мощной ударной волны, которую сначала приняли за бытовой взрыв газа. Специалисты устанавливают обстоятельства двойного взрыва и оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщил Бучанский городской совет.

«Проснулись от мощного взрыва. Сначала подумали, что у кого-то взорвался газ в квартире, но оказалось, что нет», — цитирует горсовет жителя дома в Буче, вблизи которого произошел инцидент.

"Проснулись от мощного взрыва. И подозрение сразу стало, что видимо какой-то теракт, потому что увидели воронку. Все, что на земле, очень много гаек этаких. Они новые, не крученые. Я увидел горловину, ну как от пятилитровой фляги. И она была такая, видно, что горюче-смазочные какие-то материалы», — рассказал мужчина на видео.

По его словам, через два часа прогремел второй взрыв, когда на место инцидента прибыли правоохранители.

«Приехали какие-то следователи или кто, не знаю. И они как раз проходили возле мусорного бака. И в этот момент был второй взрыв. Ну какой нормальный человек положит взрывчатку в мусорный бак? И по факту — возле дома. То есть это кто-то на что-то рассчитывал. Сто процентов», — рассказал горожанин.

Он также сообщил, что в результате взрывов, в жилом доме были выбиты окна, поврежден мансардный фасад и обшивка здания. На территории снесло весь забор. Повредило даже бетонное заграждение.

В горсовете добавили, что очевидцы сообщили об ощутимой ударной волне.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства двойного взрыва и оказывают помощь пострадавшим.

Кадры самого момента взрыва были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Дата публикации 11:30, 23.03.26

Напомним, утром 23 марта в Буче возле многоэтажки прогремели два взрыва неизвестных предметов. В результате инцидента ранены двое правоохранителей, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. На месте работают оперативные службы и взрывотехники, территория оцеплена, продолжаются следственные действия.