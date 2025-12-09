Взрыв на "Укрпочте" в Киеве: полиция задержала второго причастного

Взрыв посылки на «Укрпочте» / © Полиция Киева

Полицейские Киева задержали второго фигуранта, причастного к взрыву на Укрпочте в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

«Правоохранители разоблачили 52-летнего киевлянина, который продал жителю Тернополя боеприпасы для изготовления „сувениров“. За совершенное ему грозит до семи лет заключения… В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 40-летний житель Тернополя приобрел боеприпасы из-за объявления на интернет-ресурсе для дальнейшего изготовления из них сувениров. Сделав на них гравировку, он отправил их через почтовые отправления. Следовательно, взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре во время осмотра», — говорится в сообщении на сайте правоохранителей.

Тогда отправитель был задержан и объявлен ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска совместно с работниками Службы безопасности Украины установили продавца взрывоопасного товара — 52-летнего киевлянина, нелегально сбывавшего взрывные предметы. Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы: выстрел гранатомета, части боеприпасов и патроны. В настоящее время правоохранители устанавливают источники происхождения изъятого.

Продавец взрывоопасного товара / © Полиция Киева

Изъятые боеприпасы / © Полиция Киева

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины — ношение, хранение, приобретение и сбыт боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 30 октября в Соломенском районе столицы в сортировочном центре «Укрпочты» прогремел взрыв при осмотре посылки. Пострадали пять граждан: работники отделения почты и специалисты таможенной службы.