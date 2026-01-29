- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв в Киеве: полиция сообщила первые подробности
В одной из многоэтажек на Троещине после звука взрыва вылетело окно. Полиция уже выяснила причину инцидента.
В четверг вечером, 29 января, в Деснянском районе Киева по улице Сержа Лифаря, 1, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома из-за детонации туристического газового баллона.
Местные жители сообщили о громком звуке. Сила удара была такой, что в одной из квартир выбило оконную раму, упавшую прямо на землю под домом. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции, пожарные и медики скорой.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, причиной чрезвычайной ситуации стало неосторожное обращение с приборами.
«Взорвался баллон в газовой туристической плитке. Без пострадавших», — прокомментировали правоохранители.
В полиции также уточнили, что человек, на момент взрыва находившийся в квартире, жив и в госпитализации не нуждался.
Пока угрозы жизни других жителей нет, детали выясняются. Спасатели еще раз призвали киевлян быть осторожными при использовании туристических газовых горелок в закрытых помещениях.
Напомним, на днях в поселке Коцюбинское в Бучанском районе под Киевом произошел взрыв в квартире многоэтажного дома . Жители квартиры пытались нагреть воду, используя портативный газовый туристический баллон.