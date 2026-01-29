Взрыв в Киеве: полиция сообщила первые подробности

Полиция сообщила о взрыве туристического газового баллона в киевской квартире

В четверг вечером, 29 января, в Деснянском районе Киева по улице Сержа Лифаря, 1, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома из-за детонации туристического газового баллона.

Местные жители сообщили о громком звуке. Сила удара была такой, что в одной из квартир выбило оконную раму, упавшую прямо на землю под домом. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции, пожарные и медики скорой.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, причиной чрезвычайной ситуации стало неосторожное обращение с приборами.

«Взорвался баллон в газовой туристической плитке. Без пострадавших», — прокомментировали правоохранители.

В полиции также уточнили, что человек, на момент взрыва находившийся в квартире, жив и в госпитализации не нуждался.

Пока угрозы жизни других жителей нет, детали выясняются. Спасатели еще раз призвали киевлян быть осторожными при использовании туристических газовых горелок в закрытых помещениях.

Напомним, на днях в поселке Коцюбинское в Бучанском районе под Киевом произошел взрыв в квартире многоэтажного дома . Жители квартиры пытались нагреть воду, используя портативный газовый туристический баллон.