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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

Взрыв на столичном рынке "Юность": в полиции назвали причину

В помещении магазина взрывотехники полиции обнаружили остатки боеприпасов.

Автор публикации
Александр Марущак Александр Марущак
Обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы

Обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы / © Полиция Киева

В магазине на рынке «Юность» у Деснянского района Киева в четверг взорвалась граната.

Об этомсообщили в полиции г. Киева.

В результате подрыва погибли двое мужчин — местные жители, в возрасте 59 и 60 лет.

По указанному факту следователи Деснянского управления полиции начали 2 уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 УК — умышленное убийство и по ч. 1 ст. 263 УК — «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Напомним, в четверг, 3 апреля, в Киеве зафиксировано два взрыва. Они прозвучали в Деснянском и Днепровском районах столицы. В частности, на рынке «Юность» взрыв прогремел в киоске на рынке Деснянского района. К сожалению, два человека погибли.

Дата публикации
Количество просмотров
336
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