Взрыв на столичном рынке "Юность": в полиции назвали причину

Обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы / © Полиция Киева

Реклама

В магазине на рынке «Юность» у Деснянского района Киева в четверг взорвалась граната.

Об этомсообщили в полиции г. Киева.

В результате подрыва погибли двое мужчин — местные жители, в возрасте 59 и 60 лет.

Реклама

По указанному факту следователи Деснянского управления полиции начали 2 уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 УК — умышленное убийство и по ч. 1 ст. 263 УК — «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

© Полиция Киева

Напомним, в четверг, 3 апреля, в Киеве зафиксировано два взрыва. Они прозвучали в Деснянском и Днепровском районах столицы. В частности, на рынке «Юность» взрыв прогремел в киоске на рынке Деснянского района. К сожалению, два человека погибли.