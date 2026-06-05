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- Киев
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Взрыв на почтовом терминале в Киеве: есть погибший и раненые (фото)
В сортировочном центре в Оболонском районе столицы во время осмотра груза взорвалась посылка, в результате чего 59-летний мужчина погиб на месте, еще двое работников получили ранения.
На почтовом терминале в Оболонском районе Киева прогремел взрыв: один человек погиб, еще двое — травмированы.
Об этом сообщила полиция Киева.
Событие произошло в пятницу утром, 5 июня, на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы.
По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое 37 и 41 год получили ранения.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Напомним, 30 октября 2025 года в Соломенском районе Киева в сортировочном центре «Укрпочты» прогремел взрыв при осмотре посылки. Пострадали пять человек: работники отделения почты и специалисты таможенной службы.