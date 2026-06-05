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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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235
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Взрыв на почтовом терминале в Киеве: есть погибший и раненые (фото)

В сортировочном центре в Оболонском районе столицы во время осмотра груза взорвалась посылка, в результате чего 59-летний мужчина погиб на месте, еще двое работников получили ранения.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва на почтовом терминале на Оболони

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва на почтовом терминале на Оболони / © Полиция Киева

На почтовом терминале в Оболонском районе Киева прогремел взрыв: один человек погиб, еще двое — травмированы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Событие произошло в пятницу утром, 5 июня, на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое 37 и 41 год получили ранения.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва на почтовом терминале на Оболони / © Полиция Киева

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва на почтовом терминале на Оболони / © Полиция Киева

Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Напомним, 30 октября 2025 года в Соломенском районе Киева в сортировочном центре «Укрпочты» прогремел взрыв при осмотре посылки. Пострадали пять человек: работники отделения почты и специалисты таможенной службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
235
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