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- Киев
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Взрыв на Печерске: водитель электромобиля получил ранения
Следственно-оперативная группа полиции и саперы выясняют причину взрыва.
В среду, 14 октября, в Печерском районе Киева взорвался электромобиль, в результате чего пострадал водитель.
Об этом сообщила полиция Киева.
С места происшествия мужчину с ранениями, личность которого не разглашается, доставили в больницу.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, взрывотехники и другие профильные службы.
«Все обстоятельства происшествия выясняются», — отметили правоохранители.
Полиция выясняет причины взрыва.
Напомним, в январе этого года в Оболонском районе Киева прогремел взрыв во время открытия багажника автомобиля. Тогда осколочные ранения получил военнослужащий.