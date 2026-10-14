ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Взрыв на Печерске: водитель электромобиля получил ранения

Следственно-оперативная группа полиции и саперы выясняют причину взрыва.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрыв электромобиля в Киеве

Взрыв электромобиля в Киеве / © Полиция Киева

В среду, 14 октября, в Печерском районе Киева взорвался электромобиль, в результате чего пострадал водитель.

Об этом сообщила полиция Киева.

С места происшествия мужчину с ранениями, личность которого не разглашается, доставили в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, взрывотехники и другие профильные службы.

«Все обстоятельства происшествия выясняются», — отметили правоохранители.

Полиция выясняет причины взрыва.

Напомним, в январе этого года в Оболонском районе Киева прогремел взрыв во время открытия багажника автомобиля. Тогда осколочные ранения получил военнослужащий.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie