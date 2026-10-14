Взрыв на Печерске: водитель электромобиля получил ранения

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усугубляют угрозу длительных блекаутов зимой. Отсутствие электроэнергии может повлиять не только на освещение и отопление, но и работу критически важных коммунальных систем. Угрожает ли Киеву прекращение водоснабжения, могут ли жители остаться без канализации и насколько столица готова к худшим сценариям? Что произойдет с Бортницкой станцией аэрации при масштабном обесточении и как подготовиться к возможным перебоям.