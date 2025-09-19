- Дата публикации
- Киев
Взрыв и вероятное падение дрона в Киеве: власти призывают оставаться в укрытиях
В Соломенском районе столицы произошел взрыв после падения вражеского дрона, экстренные службы направляются на место. Атака БпЛА на Киев продолжается, власти призывают горожан оставаться в укрытиях.
В ночь на 19 сентября в Соломенском районе Киева зафиксировано падение и взрыв вражеского беспилотника.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, экстренные службы уже направляются на место происшествия.
Атака дронами на Киев продолжается. Власти призывают киевлян не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях до официального объявления об отбое.
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.