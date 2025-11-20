- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв и пожар в Киеве: на Кудрявской пылает квартира (видео)
Пылает квартира на ул. Кудрявской в Шевченковском районе столицы: сначала последовал взрыв, а потом вспыхнул пожар, на месте уже работают спасатели.
В Шевченковском районе Киева произошло чрезвычайное событие: на улице Кудрявской, вероятно, в одной из многоэтажек, вспыхнул пожар в квартире.
Как сообщают очевидцы и подписчики местных Telegram- каналов, пожару предшествовал взрыв.
«Пылает квартира на ул. Кудрявской: сначала последовал взрыв, а потом вспыхнул пожар. На месте уже работают спасатели», — говорится в сообщении, распространенном среди киевских пабликов.
На месте инцидента уже работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются ликвидацией возгорания.
Причина взрыва и пожара, а также информация о пострадавших неизвестны.
