Взрыв и пожар в Киеве: на Кудрявской пылает квартира (видео)

Спасатели уже работают на месте происшествия

В Шевченковском районе Киева произошло чрезвычайное событие: на улице Кудрявской, вероятно, в одной из многоэтажек, вспыхнул пожар в квартире.

Как сообщают очевидцы и подписчики местных Telegram- каналов, пожару предшествовал взрыв.

«Пылает квартира на ул. Кудрявской: сначала последовал взрыв, а потом вспыхнул пожар. На месте уже работают спасатели», — говорится в сообщении, распространенном среди киевских пабликов.

На месте инцидента уже работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются ликвидацией возгорания.

Причина взрыва и пожара, а также информация о пострадавших неизвестны.

Дата публикации 12:32, 20.11.25

