Взрыв и перебои с электричеством и водой в Киеве: что происходит (обновлено)

Атака российских дронов / © ТСН.ua

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В Киеве после взрыва, прогремевшего во время воздушной тревоги, в нескольких районах отключились электричество и водоснабжение.

Об этом сообщают киевские Telegram-каналы и местные жители.

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Воздушная тревога в столице была объявлена в 15:15. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщилио движении реактивного беспилотника в направлении Киева с севера.

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Впоследствии местные Telegram-каналы сообщили о появлении беспилотника в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). После этого начали поступать сообщения о взрыве и перебоях с электроснабжением и водоснабжением в отдельных районах левобережной части города.

Местные жители сообщают об отключении электричества, в частности, в Троещине.

В то же время начали поступать сообщения об отключениях света также и на правом берегу столицы. В частности, без электричества, по-видимому, остались ТЦ Gorodok Gallery и Dream.

Позже в ДТЭК сообщили, что в некоторых частях Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов зафиксированы аварийные отключения из-за атаки российского беспилотника.

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«Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» подтвердили атаку на энергообъект

В «Укрэнерго» сообщили, что российские войска атаковали энергообъект в Киеве. В результате этого в нескольких районах столицы произошло масштабное обесточивание потребителей.

В настоящее время энергетики запитывают обесточенных потребителей по резервным схемам. Оценку последствий поражения и аварийно-восстановительные работы начнут сразу после отбоя воздушной тревоги.

В «Укрэнерго» также призвали киевлян, у которых есть электроэнергия, ограничить использование мощных электроприборов. Это должно уменьшить нагрузку на сети и помочь быстрее восстановить стабильное электроснабжение во всех районах столицы.

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Напомним, в Соломенском районе Киева обломок российского беспилотника попал в человека во время отражения российской воздушной атаки.

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