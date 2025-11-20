- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 566
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв и масштабный пожар в Киеве: спасатели назвали причину (фото)
В ходе тушения из соседней квартиры были спасены два человека, в том числе ребенок.
Во время тушения пожара в многоэтажке в Шевченковском районе Киева спасены два человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве в Facebook.
Предварительно возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину произошедшего будут устанавливать правоохранители.
«20 ноября в 11:39 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на Кудрявском спуске. На месте установлено, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже 11-этажного жилого дома. В ходе тушения из соседней квартиры были спасены два человека, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован в 12:39 на площади 40 кв. м.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв и возник пожар в одном из домов в Шевченковском районе.