Взрыв и масштабный пожар в Киеве: спасатели назвали причину (фото)

Пожар в квартире на Кудрявском спуске / © ГУ ГСЧС в Киеве

Во время тушения пожара в многоэтажке в Шевченковском районе Киева спасены два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве в Facebook.

Предварительно возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину произошедшего будут устанавливать правоохранители.

«20 ноября в 11:39 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на Кудрявском спуске. На месте установлено, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже 11-этажного жилого дома. В ходе тушения из соседней квартиры были спасены два человека, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Пожар в квартире на Кудрявском спуске / © ГУ ГСЧС в Киеве

Пожар ликвидирован в 12:39 на площади 40 кв. м.

Последствия пожара в квартире на Кудрявском спуске / © ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв и возник пожар в одном из домов в Шевченковском районе.