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- Киев
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Взрыв электроавтомобиля в центре Киева: полицейские задержали подозреваемого
На месте происшествия полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к поджогу.
В центре Киева сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие: на улице возле станции метро «Олимпийская» загорелся электрический автомобиль. Мужчина, которому предположительно поджег транспортное средство задержан.
Об этом рассказали в Полиции Киева.
На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели. По прибытию правоохранители обнаружили пламя, охватившее транспортное средство. Согласно сообщениям свидетелей, они задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля.
Благодаря оперативному вмешательству спасательных служб пожар удалось быстро ликвидировать. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и расследует дело.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области муж из-за ревности сжег автомобили друзей жены.