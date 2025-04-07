Взрыв электроавтомобиля в центре Киева: полицейские задержали подозреваемого

Последствия пожара / © Полиция Киева

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В центре Киева сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие: на улице возле станции метро «Олимпийская» загорелся электрический автомобиль. Мужчина, которому предположительно поджег транспортное средство задержан.

Об этом рассказали в Полиции Киева.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели. По прибытию правоохранители обнаружили пламя, охватившее транспортное средство. Согласно сообщениям свидетелей, они задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля.

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Благодаря оперативному вмешательству спасательных служб пожар удалось быстро ликвидировать. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и расследует дело.

© Полиция Киева

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области муж из-за ревности сжег автомобили друзей жены.