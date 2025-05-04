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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

"Взрыв был очень мощный": киевляне рассказали о пережитой ночной атаке

В столице ночью, 4 мая, раздавались взрывы — работала ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В столице было неспокойно

В столице было неспокойно

В Киеве в результате ночного российского удара вспыхнули пожары в трех районах, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Горожане рассказали о пережитой атаке, пишет Новости.LIVE.

«Коли ми вышли в коридор, уже вылетали окна от второго взрыва. Когда спустились, мы уже увидели, что горят машины. Здесь же приехала пожарная. Начали тушить, полиция прибыла, не пускала, потому что разрушили много. С окон падало стекло. Взрыв был мощный. Где-то оно прилетело, мы уже видим только сейчас. Ночью здесь было темно и не было видно», — поделилась женщина.

Напомним, россияне атаковали столицу. Воздушная тревога длилась час — работала ПВО.

В результате атаки российских беспилотников и падения обломков в Оболонском районе Киева произошло возгорание на верхних этажах многоэтажки, огонь распространился на кровлю. Также здесь загорелись семь автомобилей, обломки упали во дворе дома, было повреждено здание детского сада.

«Шевченковский район: падение обломков и возгорание в нежилой зоне. Святошинский район: возгорание трех одноэтажных частных домов», — говорится в сообщении КМВА.

По данным ведомства, все очаги возгорания ликвидировали.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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