"Взрыв был очень мощный": киевляне рассказали о пережитой ночной атаке

В столице было неспокойно

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В Киеве в результате ночного российского удара вспыхнули пожары в трех районах, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Горожане рассказали о пережитой атаке, пишет Новости.LIVE.

«Коли ми вышли в коридор, уже вылетали окна от второго взрыва. Когда спустились, мы уже увидели, что горят машины. Здесь же приехала пожарная. Начали тушить, полиция прибыла, не пускала, потому что разрушили много. С окон падало стекло. Взрыв был мощный. Где-то оно прилетело, мы уже видим только сейчас. Ночью здесь было темно и не было видно», — поделилась женщина.

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Дата публикации 08:27, 04.05.25 Количество просмотров 12 Атака по Киеву 4 мая – что рассказывают горожане

Напомним, россияне атаковали столицу. Воздушная тревога длилась час — работала ПВО.

В результате атаки российских беспилотников и падения обломков в Оболонском районе Киева произошло возгорание на верхних этажах многоэтажки, огонь распространился на кровлю. Также здесь загорелись семь автомобилей, обломки упали во дворе дома, было повреждено здание детского сада.

«Шевченковский район: падение обломков и возгорание в нежилой зоне. Святошинский район: возгорание трех одноэтажных частных домов», — говорится в сообщении КМВА.

По данным ведомства, все очаги возгорания ликвидировали.