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"Взрыв был очень мощный": киевляне рассказали о пережитой ночной атаке
В столице ночью, 4 мая, раздавались взрывы — работала ПВО.
В Киеве в результате ночного российского удара вспыхнули пожары в трех районах, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
Горожане рассказали о пережитой атаке, пишет Новости.LIVE.
«Коли ми вышли в коридор, уже вылетали окна от второго взрыва. Когда спустились, мы уже увидели, что горят машины. Здесь же приехала пожарная. Начали тушить, полиция прибыла, не пускала, потому что разрушили много. С окон падало стекло. Взрыв был мощный. Где-то оно прилетело, мы уже видим только сейчас. Ночью здесь было темно и не было видно», — поделилась женщина.
Напомним, россияне атаковали столицу. Воздушная тревога длилась час — работала ПВО.
В результате атаки российских беспилотников и падения обломков в Оболонском районе Киева произошло возгорание на верхних этажах многоэтажки, огонь распространился на кровлю. Также здесь загорелись семь автомобилей, обломки упали во дворе дома, было повреждено здание детского сада.
«Шевченковский район: падение обломков и возгорание в нежилой зоне. Святошинский район: возгорание трех одноэтажных частных домов», — говорится в сообщении КМВА.
По данным ведомства, все очаги возгорания ликвидировали.