Взрыв автомобиля в Киеве: полиция сообщила новые детали и обнародовала фото

Взрыв автомобиля в Киеве / © Полиция Киева

Реклама

Полиция Киева вместе с СБУ устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля в Голосеевском районе.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook и обнародовала фото последствий взрыва авто.

«В понедельник, 20 октября, около 06:00 во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Реклама

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Последствия взрыва автомобиля в Киеве / © Полиция Киева

Последствия взрыва автомобиля в Киеве / © Полиция Киева

Последствия взрыва автомобиля в Киеве / © Полиция Киева

Последствия взрыва автомобиля в Киеве / © Полиция Киева

«Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. В момент детонации в салоне автомобиля никого не было», — отметили в полиции.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают доказательства.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 октября прогремел взрыв в припаркованном автомобиле. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.