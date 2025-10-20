- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв автомобиля в Киеве: полиция сообщила новые детали и обнародовала фото
Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. В момент детонации в салоне автомобиля никого не было.
Полиция Киева вместе с СБУ устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля в Голосеевском районе.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook и обнародовала фото последствий взрыва авто.
«В понедельник, 20 октября, около 06:00 во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.
«Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство. В момент детонации в салоне автомобиля никого не было», — отметили в полиции.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, фиксируют последствия взрыва и изымают доказательства.
Напомним, ранее сообщалось, что 20 октября прогремел взрыв в припаркованном автомобиле. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.