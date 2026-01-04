- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв автомобиля в Киеве квалифицирован как теракт: пострадал военный
Взрыв раздался во время открытия багажника, событие квалифицировано как теракт.
Сегодня, 4 января, во дворе дома по ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля раздался взрыв.
О деталях сообщили в полиции.
«В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Находившаяся рядом женщина не пострадала», — говорится в сообщении.
По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины — террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей.
Напомним, сегодня, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль.
Из собственных источников ТСН.ua в правоохранительных органах известно, что пострадавшие — мужчина и женщина.