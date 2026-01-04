ТСН в социальных сетях

Взрыв автомобиля в Киеве квалифицирован как теракт: пострадал военный

Взрыв раздался во время открытия багажника, событие квалифицировано как теракт.

Анастасия Павленко
На месте взрыва

Сегодня, 4 января, во дворе дома по ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля раздался взрыв.

О деталях сообщили в полиции.

«В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Находившаяся рядом женщина не пострадала», — говорится в сообщении.

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины — террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей.

Напомним, сегодня, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль.

Из собственных источников ТСН.ua в правоохранительных органах известно, что пострадавшие — мужчина и женщина.

